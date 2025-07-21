البابون تنتشر في الرياض وسط مخاوف من توسعها

وفي بيان توضيحي، قال لتنمية الحياة الفطرية إنه باشر المواقع التي ظهرت في الفيديو المتداول فور رصد المشكلة، مشيرا إلى أنه تمّت معالجة الجزء الأكبر منها، ويجري حاليا استكمال المعالجة.وأشار المركز إلى أن الأعداد المرصودة من قرود البابون ليست ضمن نطاق انتشارها الطبيعي، موضحا أن السبب يعود إلى قيام بعض الأفراد بتربية هذه الكائنات وإطلاقها.وشدد المركز على خطورة اقتناء الكائنات الفطرية، داعيا إلى الإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر الرقم الموحد 19914.وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا لدى نشطاء منصة "إكس"، حيث تساءل البعض عن كيفية وصولهم إلى هذا المكان، وأشار البعض إلى خطورتها على الزراعة.