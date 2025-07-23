البرازيل تنضم لجنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" بمحكمة العدل

ورفعت جنوب إفريقيا القضية ضد " " في عام 2023، مطالبة الدولية بإصدار قرار يؤكد انتهاك "إسرائيل" لالتزاماتها فيما يخص اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، عبر ممارساتها في قطاع خلال حملتها ضد حركة حماس.يشار إلى أنه قد سبق وطلبت دول أخرى الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية، مثل: إسبانيا وتركيا وكولومبيا.