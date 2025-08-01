بالأرقام.. نسب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب - عاجل

وقال مسؤول أميركي كبير إن "الرسوم الجمركة الإضافية الجديدة التي فرضها على عشرات الدول سيبدأ سريانها في 7 آب، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محددا أساسا".وأوضح المسؤول للصحافيين أن "هذا التأجيل لمدة أسبوع يهدف لمنح الأميركية الوقت الكافي للاستعداد لتحصيل هذه الرسوم".وفيما يلي نسب الرسوم المعدلة الجديدة التي أعلنها ترامب،، علما أن الواردات من بعض الدول، مثل ، تخضع لرسوم جمركية إضافية ستضاف إلى الرسوم الجمركية المضادة المدرجة أدناه:- 15 في المئة- الجزائر 30 في المئة- أنغولا 15 في المئة- بنغلاديش 20 في المئة- 15 في المئة- 30 في المئة- بوتسوانا 15 في المئة- البرازيل 10 في المئة- بروناي 25 في المئة- 19 في المئة- 15 في المئة- تشاد 15 في المئة- 15 في المئة- كوت ديفوار 15 في المئة- جمهورية الديمقراطية 15 في المئة- الإكوادور 15 في المئة- 0-15 في المئة- 15 في المئة- جزر فوكلاند 10 في المئة- فيجي 15 في المئة- غانا 15 في المئة- غيانا 15 في المئة- أيسلندا 15 في المئة- الهند 25 في المئة- إندونيسيا 19 في المئة- 35 في المئة- 15 في المئة- 15 في المئة- 15 في المئة- كازاخستان 25 في المئة- لاوس 40 في المئة