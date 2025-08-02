الامن السوري يعلن القبض على "قناص الأسد"

وقالت الوزارة إن " في محافظة ألقت القبض على المجرم ناصر، لتورطه بجرائم حرب إبان عمله كقناص لدى النظام البائد".وأضاف البيان أن ناصر ثبت تورطه في أعمال إرهابية استهدفت حواجز أمنية ونقاطًا عسكرية في السادس من آذار، ويعدّ المسؤول عن المجموعة التي هاجمت حاجز الزوبار.وأكدت أنه أُحيل إلى لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى أن ناشطين تداولوا صورًا مروّعة للمذكور أثناء عمله ضمن قوات نظام الأسد، ظهر في بعضها وهو يمثل بجثث السوريين.