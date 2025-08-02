إسبانيا تستعد لتسليم "المقاول الجوكر" إلى مصر

وقالت وسائل إعلام مصرية إن السلطات تدرس ترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى بعد إدانته بحكم قضائي نهائي.وبحسب موقع القاهرة 24، أصدرت محكمة إسبانية حكما نهائيا ضد محمد علي، قبل أيام، لكن أعضاء في البرلمان الكتالوني يعارضون عملية ترحيله إلى مصر.وأوضح مصدر مطلع، أن علي يرتبط بعلاقات قوية مع عدد من أعضاء برلمان كتالونيا بعد أن قدم نفسه في السابق كمستثمر في قطاع المقاولات والبناء.والمقاول محمد علي المقيم في إسبانيا منذ سنوات، مطلوب للسلطات المصرية ومدرج على قوائم الإرهاب منذ يناير 2023 بعد إدانته في قضية تتعلق بالإرهاب وتهديد السلم العام، وصدور حكم ضده بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الجوكر".وتعود القضية إلى سبتمبر عام 2019 بعد تجمهر مواطنين في منطقة الأربعين بمحافظة ، ووجهت له ولآخرين اتهامات تدبير تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف.كما أدين محمد علي في قضية تهرب ضريبي عام 2023، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه وتغريمه مليون و350 ألف جنيه وتقدير ما يعادل مثل الضريبة.