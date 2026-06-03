روبيو: قادة من لبنان وإسرائيل يجلسون حاليا في مقر وزارتنا للتفاوض

وقال روبيو، إن "قادة من حكومة وقادة من حكومة يجلسون حاليا في مقر وزارتنا للتفاوض".وأعرب روبيو، عن "أمله بأن يسفر اجتماع اليوم بين لبنان وإسرائيل عن بيان وخطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن ".