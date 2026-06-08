تعبئة واسعة وتأهب حدودي.. هل تستعد "إسرائيل" لمواجهة طويلة مع إيران؟

وفي سياق الاستعدادات، أوضح المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، حيث من المتوقع أن يتم حشد عدة كتائب احتياطية، مع تعزيز القوات على الحدود، وبشكل خاص على خط التماس في وعلى الحدود الأردنية.كما أشارت الإذاعة إلى أن تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط قد بدأت هذا الصباح في ، مشيرة إلى أن هذه القوات هي قوات إنقاذ جاهزة للوصول إلى مواقع تحطم الصواريخ.وأطلقت ، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في أبريل، معتبرة أن الهجوم جاء ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ودعا الرئيس الأمريكي إسرائيل إلى عدم الرد، محذرا من تأثير التصعيد على المفاوضات الجارية مع .