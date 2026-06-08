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تعبئة واسعة وتأهب حدودي.. هل تستعد "إسرائيل" لمواجهة طويلة مع إيران؟
دوليات
2026-06-08 | 02:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
232 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن يستمر تبادل الضربات بين
إسرائيل
وإيران لعدة أيام.
وفي سياق الاستعدادات، أوضح المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، حيث من المتوقع أن يتم حشد عدة كتائب احتياطية، مع تعزيز القوات على الحدود، وبشكل خاص على خط التماس في
الضفة الغربية
وعلى الحدود الأردنية.
كما أشارت الإذاعة إلى أن تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط قد بدأت هذا الصباح في
قيادة الجبهة الداخلية
، مشيرة إلى أن هذه القوات هي قوات إنقاذ جاهزة للوصول إلى مواقع تحطم الصواريخ.
وأطلقت
إيران
، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه
إسرائيل
للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في أبريل، معتبرة أن الهجوم جاء ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ودعا الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إسرائيل إلى عدم الرد، محذرا من تأثير التصعيد على المفاوضات الجارية مع
طهران
.
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