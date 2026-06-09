واشنطن: ارتفاع ملحوظ في حركة السفن عبر مضيق هرمز

وقال رايت في تصريحات صحفية، إن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن ملف لا يزال من القضايا الأساسية التي تتابعها وتعمل على معالجتها.وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات المرتبطة بهذا الملف، معرباً عن تفاؤله بمستقبل قطاع الطاقة العالمي خلال السنوات والعقود المقبلة.كما لفت إلى أن صادرات النفط الأمريكية سجلت زيادة كبيرة خلال الأشهر الماضية، مؤكداً استمرار النمو في إنتاج وتصدير .