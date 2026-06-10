انفجارات في سيريك وميناب وبندر عباس جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجارات في مدن سيريك وميناب وبندر عباس جنوبي .

وقالت ، "انفجار في مدينة سيريك جنوبي "، و لفتت الى "سماع دوي انفجار في محيط مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران".

وأضافت "تفعيل الدفاعات الجوية خارج مدينة مهر بمحافظة فارس جنوبي إيران ولم تقع أي انفجارات هناك"، مضيفة "تفعيل الدفاعات الجوية غرب ".

الى ذلك، قال التلفزيون الإيراني، "دوي انفجار في عباس"، مشيرا الى "سماع أصوات انفجارات من مسافة بعيدة من ولم يعرف مصدرها بعد".

وكان الرئيس الأميركي هدد، الأربعاء، أن بلاده ستهاجم إيران اليوم مجددًا، مضيفا في تصريحات: "سنهاجم إيران بقوة اليوم مجددًا وكان عليها أن توقع على الاتفاق".