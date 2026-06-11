دوي انفجارات في سيريك وبندر عباس جنوبي إيران

أفاد التلفزيون الإيراني، بدوي انفجارات قرب مدينتي سيريك وبندر عباس جنوبي البلاد.

وقال التلفزيون، "دوي انفجار في النطاق البحري لمدينة سيريك جنوبي البلاد"، مضيفا "دوي انفجار مجددا في النطاق البحري لمدينة سيريك".

ولفت التلفزيون الإيراني الى أن "أسباب الانفجارات في سيريك لم تتضح بعد ومصادر مطلعة تربطها بإدارة وإبقائه مغلقا"، مردفا "دوي انفجارين في عباس جنوبي البلاد والأسباب مجهولة".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الخميس، عن إلغاء الضربات على التي كان من المقرر تنفيذها مساء اليوم، مشيرًا إلى أن إيران وافقت على البنود النهائية للاتفاق مع .