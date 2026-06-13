حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لجنود الإسرائيليّن بمسيّرتين اقضاضيّتين

وذكر بيان للحزب، انه "دفاعًا عن وشعبه، واستناداً إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض ورداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ".وتابع ان "الاستهداف حصل عند أطراف بلدة كفرتبنيت بمسيّرتين اقضاضيّتين".