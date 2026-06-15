واشنطن: نتوقع توقيع الاتفاق مع إيران قريباً ونأمل نشر نصه هذا الأسبوع

وقال فانس في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، إن تتوقع أن يمثل في مراسم توقيع الاتفاق كل من رئيس ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين.وأضاف أن تأمل نشر النص الكامل للاتفاق خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن الاتفاق يتضمن التزاماً طويل الأمد يضمن عدم تطوير إيران أو حصولها على سلاح نووي مستقبلاً.وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن الاتفاق سيحرم إيران من الموارد المالية اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات على قبول الاتفاق داخل .وفي سياق متصل، شدد فانس على أن الرئيس الأمريكي يريد أن تكون إيران "دولة ناجحة"، إذا أبدت جدية في فتح صفحة جديدة وتحسين علاقاتها مع .