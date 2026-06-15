أمام انظار ترامب.. مقاتل أمريكي يشوه وجه إسباني

وجرت نزالات النسخة الاستثنائية للبطولة التي سميت بـ" UFC White — Freedom 250" في الجنوبية للبيت الأبيض في ، ضمن احتفالات بالذكرى الـ250 للاستقلال، وبحضور الرئيس الأمريكي الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين.وشهدت المواجهة تقلبات مثيرة، فقد تبادل المقاتلان اللكمات القوية وكاد توبوريا حامل لقب الوزن الخفيف، أن يسقط متحديه في أكثر من مناسبة بلكمات قوية على الجسم خلال الجولتين الثانية الثالثة ومحاولات للإخضاع، ولكن أن جايتجي أظهر صلابة استثنائية وخبرة كبيرة، فالتقط أنفاسه في نهاية الجولة الثالثة والرابعة، موجِّها وابلا من اللكمات القوية التي تسبّبت في نزف وتورم واضحين بوجه "الماتادور" الإسباني.وخضع توبوريا لفحص طبي في القفص وسمح له بمواصلة القتال في الجولة الرابعة، إلا أن فريقه قرر إيقاف النزال مع نهاية الجولة الرابعة، حفاظا على سلامته، ليحقق غايتجي أحد أبرز انتصارات مسيرته ويتوج بلقب الوزن الخفيف في أمسية استثنائية.وقام غايثجي بعد تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ الرياضة، بحركته البهلوانية الشهيرة بالقفز من أعلى القفص قبل أن يصافح .وقال غايثجي: "أنا من ، وانظروا إلينا الآن، نحن مزدهرون، إلى جميع أفراد الحاليين والسابقين والمستقبليين، شكرا جزيلا لكم".وتعرض إيليا تابوريا (29 عاما) بالهزيمة الأولى خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 17 انتصارا متتاليا.بينما حقق (37 عاما) بذلك انتصاره الثامن والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 5 هزائم.