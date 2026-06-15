ماكرون يتحدى تهديدات ترامب: لا تنازلات بشأن الرسوم الجمركية

وأوضح أن أوروبا والولايات المتحدة توصلتا سابقاً إلى اتفاق بشأن الرسوم ، مشدداً على أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى الاستقرار وأن السياسات الحمائية لا تفيد أي طرف.ويعود الخلاف بين الجانبين أساساً إلى فرض ضريبة بنسبة 3% على إيرادات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، وهو ما اعتبره إجراءً تمييزياً، مهدداً بفرض رسوم عقابية على المنتجات الفرنسية.كما زادت التوترات بين الطرفين بسبب تباين المواقف بشأن قضايا دولية، من بينها رفض الانضمام إلى مبادرات أمريكية تتعلق بقطاع ، ما أدى إلى تبادل انتقادات علنية بين الرئيسين.