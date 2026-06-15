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موقع أمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطا ضمن اتفاق واشنطن وطهران
دوليات
2026-06-15 | 13:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
122 شوهد
أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي بأن انسحاب
إسرائيل
من
لبنان
ليس شرطا من شروط الاتفاق الأمريكي الإيراني.
وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى وفق موقع "أكسيوس"، بأن "انسحاب
إسرائيل
من
جنوب لبنان
ليس شرطا من شروط الاتفاق مع
إيران
، وأنه في حال شن
حزب الله
هجوما، فإن إسرائيل تحتفظ بحق
الدفاع عن النفس
والرد".
وذكر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الاثنين، بأن عوامل متعددة، من بينها رفض إسرائيل سحب قواتها من
لبنان
، قد يعقد تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني.
وأكد المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي أن لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق لإنهاء الحرب مع
الولايات المتحدة
، مضيفا أن اسم لبنان ورد ثلاث مرات في مسودة مذكرة التفاهم.
وأعلن
رئيس الوزراء
الباكستاني
شهباز شريف
والرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
وإيران في وقت سابق عن التوصل لاتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ووقف العمليات العسكرية على عدة جبهات بما في ذلك لبنان.
وعلى الرغم من ذلك، أبدى
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
عن رفضه لسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، مؤكدا أنه سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، أبلغ الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
، بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في مواقعها الحالية داخل لبنان.
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يديعوت أحرونوت
دونالد ترامب
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