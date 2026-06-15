موقع أمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطا ضمن اتفاق واشنطن وطهران

وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى وفق موقع "أكسيوس"، بأن "انسحاب من ليس شرطا من شروط الاتفاق مع ، وأنه في حال شن هجوما، فإن إسرائيل تحتفظ بحق والرد".وذكر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الاثنين، بأن عوامل متعددة، من بينها رفض إسرائيل سحب قواتها من ، قد يعقد تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني.وأكد المتحدث باسم بقائي أن لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق لإنهاء الحرب مع ، مضيفا أن اسم لبنان ورد ⁠ثلاث مرات في مسودة مذكرة التفاهم.وأعلن الباكستاني والرئيس الأمريكي وإيران في وقت سابق عن التوصل لاتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ووقف العمليات العسكرية على عدة جبهات بما في ذلك لبنان.وعلى الرغم من ذلك، أبدى الإسرائيلي عن رفضه لسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، مؤكدا أنه سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت صحيفة " " بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ، أبلغ الرئيس الأمريكي ، بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في مواقعها الحالية داخل لبنان.