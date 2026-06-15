سماع دوي ثلاثة انفجارات في جنوب قشم ومضيق هرمز

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن مصادر محلية أنه دوي انفجارات سمع في المناطق الجنوبية من ومضيق هرمز.وذكرت أن الانفجارين الأولين وقعا في وقت متأخر من مساء الاثنين 15 يونيو، بينما وقع الانفجار الثالث فجر الثلاثاء 16 يونيو.وأوضحت أن تحقيقات الوكالة تشير إلى أن هذه الانفجارات وقعت في ، وبينت أنه واستنادا إلى التقارير الأولية، فمن المرجح أنها نُفذت لإدارة حركة المرور في المضيق.ولم ترد أي مؤسسة رسمية بما في ذلك الإيراني أو المؤسسات المحلية، على تفاصيل هذا الحدث.