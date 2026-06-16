إحباط مخطط لاستهداف بطولة UFC أمام البيت الأبيض بطائرات مسيرة

وذكرت شبكة " نيوز" أن الخطة كانت تقضي باستهداف مبانٍ مجاورة لموقع الفعالية لإثارة حالة من الإخلاء الجماعي، ودفع الحشود نحو قناصة تمركزوا مسبقاً في المنطقة.وأضافت أن السلطات اعتقلت خمسة أشخاص حتى الآن، فيما حددت هويات 23 مشتبهاً بهم يعتقد بضلوعهم في المخطط.وبحسب التحقيقات، تمكنت من الوصول إلى محادثات عبر تطبيق "سيغنال" ناقش خلالها المشاركون تفاصيل التحضير للهجوم، فيما أقر أحد المشتبه بهم بأن الهدف كان استهداف ما وصفه بـ"النخب الرأسمالية" والمليارديرات والسياسيين.