انتهاء تأشيرة لاعب إيراني يهدد مشاركته في مونديال 2026

وذكرت الوكالة أن تأشيرة تراكتور انتهت بعد مباراة منتخب بلاده أمام (2-2)، مشيرة إلى أنها كانت مخصصة لدخول واحد فقط، خلافاً لبقية لاعبي المنتخب الذين حصلوا على تأشيرات متعددة الدخول والخروج.وأضافت أن لكرة القدم بدأ إجراءات الحصول على تأشيرة جديدة للاعب، لضمان لحاقه بالمباريات المقبلة أمام ومصر ضمن المجموعة السابعة.وأشارت إلى أن ملف التأشيرات ما زال يثير جدلاً داخل الوفد الإيراني، في ظل صعوبات سابقة واجهها عدد من الأعضاء في دخول ، دون صدور تعليق رسمي من الجهات المنظمة أو حتى الآن.