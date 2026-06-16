فانس يفتح أبواب الاستثمارات الدولية الكبرى بوجه إيران.. لكن بشرط

وقال فانس في حديث لقناة نيوز : "توجد نقطة مهمة هنا: تستفيد من الوفاء بالتزاماتها. ليس من أموال ، ولكن ربما من ، أو الإمارات العربية المتحدة، أو . ربما سترغب هذه الدول في الاستثمار في إيران وبناء محطات للطاقة".وأكد فانس أن الحديث يدور حول إمكانية وصول إيران إلى تمويل لإعادة الإعمار قد تصل قيمته إلى 300 مليار دولار، وشدد خلال ذلك على أنه "ولا أي سنت واحد" من أموال دافعي الأمريكيين سيذهب إلى إيران خلال ذلك.في ليلة 15 يونيو، أكدت إيران والولايات المتحدة إتمام مذكرة تفاهم، من المقرر توقيعها في في 19 يونيو. وكما أشار الجانب الإيراني، فإن المذكرة تنص على إنهاء العمل العسكري على جميع الجبهات، بما في ذلك .