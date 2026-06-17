سويسرا تكشف تفاصيل أمنية ودبلوماسية غير مسبوقة لتوقيع مذكرة التفاهم الايرانية الامريكية

وأكدت الحكومة السويسرية، في بيان، أن أكثر من ألفي جندي سيتولون تأمين موقع التوقيع، ضمن إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى ضمان سير المراسم بشكل آمن.وأضافت أن السلطات ستفرض منطقة حظر طيران فوق موقع التوقيع خلال فترة انعقاد الحدث، في إطار التدابير المتخذة لحماية الوفود المشاركة وتأمين الأجواء المحيطة بالمكان.وكانت قد اعلنت الحكومة السويسرية، امس الثلاثاء انه توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيكون في بورغنشتوك بوسط يوم الجمعة.وذكرت السويسرية في بيان: "في هذه المرحلة، من المقرر توقيع الاتفاق يوم الجمعة 19 حزيران في بورغنشتوك في كانتون نيدوالدن. اقترح الوسطاء الباكستانيون والقطريون، بالإضافة إلى وإيران، هذا الموقع".واشارت الى ان هذا المكان يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه.