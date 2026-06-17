دبلوماسي عراقي: ملايين العراقيين سيشاركون بتشييع خامنئي ووضعنا خطة لذلك

– محلي

اعلن العراقي في محافظة كرمانشاه (غربي البلاد) ، اليوم الأربعاء، ان ملايين العراقيين سيشاركون بتشييع ، فيما أشار الى وضع خطة لذلك.



وأضاف انه "تم وضع خطط لتسهيل حركتهم عبر المنافذ الحدودية".

وقال في تصريح تابعته ، ان "مختلف شرائح الشعب العراقي مستعدة للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامیة السيد علي الخامنئي".وأضاف انه "تم وضع خطط لتسهيل حركتهم عبر المنافذ الحدودية".