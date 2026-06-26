زلزال قوي جديد يضرب الفلبين.. بعد كارثة الـ80 قتيلا

وأظهرت بيانات المعهد أن الزلزال وقع عند الساعة 19,42 (11,42 بتوقيت غرينتش)، على عمق 65,7 كيلومتر، وعلى بعد نحو 21 كيلومترا من مدينة سارانغاني في . ولم تصدر حتى الآن أي تحذيرات من حدوث تسونامي.وقال جيرسون تالاهيغ مسؤول الإسعاف في مدينة لوكالة الصحافة الفرنسية: "كان قويا جدا، لكن الأمر كان سريعا. شاهدنا الطاولة وبعض المصابيح تهتز".وكان بقوة 7,8 درجة ضرب في الثامن من يونيو/حزيران، وتسبّب بانهيار مبان وانزلاقات تربة، مخلفا 81 قتيلا وأكثر من 1300 جريح، فضلا عن تشريد الآلاف.والزلازل ظاهرة شبه يومية في الفلبين الواقعة على "حزام النار في "، وهي منطقة زلزالية نشطة تمتد من حتى جنوب .على صعيد آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا إلى 589 قتيلاً و2980 مصاباً، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط مئات الهزات الارتدادية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية متفاقمة وخسائر مادية هائلة.وأعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر ارتفع إلى 589 قتيلاً، بينما وصل عدد المصابين إلى 2980 شخصاً، مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، ما يرجح ارتفاع الحصيلة خلال الساعات المقبلة.وأوضحت رودريجيز، خلال مؤتمر صحفي، أن ولايتي لا جوايرا وياراكوي كانتا الأكثر تضرراً من الكارثة، حيث تواصل فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ والإغاثة في ظل أوضاع ميدانية معقدة.وأكدت السلطات تسجيل 214 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين السكان، ودفع آلاف الأسر إلى البقاء في الشوارع ومراكز الإيواء المؤقتة خشية انهيار المباني المتضررة. كما تواصل الحكومة توفير الغذاء والمياه والمأوى للمتضررين، بالتزامن مع تحذيرات من احتمال وقوع هزات جديدة.