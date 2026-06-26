لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام"، مضيفاً أن الاتفاق يمثل "بداية البداية"، لكنه شدّد على أنه "لا يزال هناك عمل طويل أمام وإسرائيل".من جانبها، وصفت سفيرة لبنان في ، ندى حمادة، اتفاق الإطار بأنه "خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان".بدوره، قال سفير لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، إن " ووكلاءها أرادوا حرفنا عن مسار الاتفاق"، مضيفاً أن "إيران وحزب الله باتا خارج اللعبة".