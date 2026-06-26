الكشف عن تفاصيل اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل

وبحسب القناة، يتضمن الاتفاق انسحاب من منطقتين ضمن ما يعرف بـ”الخط الأصفر الجديد”، مع بقائها في مرتفعات شقيف، وعدم انسحابها الكامل من الخط الأصفر قبل تجريد من سلاحه.وأضافت أن الاتفاق ينص على اعتراف متبادل بسيادة كل من وإسرائيل، فيما يتسلم بعض المناطق التي شهدت عمليات إسرائيلية دون وجود دائم للقوات الإسرائيلية فيها.ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ممثلي ولبنان وإسرائيل وقعوا إطاراً ثلاثياً يهدف إلى التوصل لتسوية سلمية، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التواجد والعمل داخل المنطقة الأمنية إلى حين إزالة ما وصفوه بالتهديدات القادمة من لبنان.كما أفادت بأن الجانبين اتفقا على منطقتين تجريبيتين جنوب وشمال لنقل السيطرة فيهما إلى الجيش اللبناني بعد تفكيك البنى المسلحة، فيما أكدت مصادر إسرائيلية أن الاتفاق يضمن حرية العمل العسكري الإسرائيلي داخل مناطق الخط الأصفر.