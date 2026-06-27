شقراء تركية تدعي أن ترامب والدها وتطلب لقاءه في انقرة

ونقل الموقع عن أوزمن قولها: "أرسلت الرسالة عبر لأنني أريد مقابلة الرجل الذي أسميه والدي".وقالت إنها تأمل في التحدث مع شخصيا خلال تواجده في .وحظيت قصة أوزمن بتغطية إعلامية واسعة النطاق في تركيا منذ عدة سنوات. وفي عام 2021، رفعت الامرأة التي تبلغ من العمر 56 عاما دعوى أبوة، مدعية أن ترامب هو والدها البيولوجي.ووفقا لها فقد أخبرتها والدتها بأنه قبل ولادتها بفترة وجيزة أنها التقت برجل أعمال أمريكي أثناء وجوده في خارج البلاد، لكنها أبقت هذه القصة سرا لفترة طويلة.وطالبت أوزمن أكثر من مرة بإجراء فحص الحمض النووي، مصرحة بأنها لا تسعى لتحقيق أي مكاسب مادية، وإنما ترغب فقط في إثبات نسبها ولقاء ترامب شخصيا. ولم تقدم أي دليل يدعم مزاعمها.ولم يعلق الرئيس الأمريكي وممثلوه علنا على هذه التصريحات، ولم تصدر المحاكم التركية قرارات تؤكد الرواية التي قدمتها المرأة.