إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع دبي

تأتي هذه الخطوة في إطار العودة التدريجية للحركة الجوية الإقليمية بعد فترات من الإغلاق والاضطرابات التي شهدها المجال الجوي في المنطقة.وتنطلق أولى الرحلات في 30 حزيران/يونيو الحالي، على أن تعود الجدولة المنتظمة للشركات الإيرانية تدريجيا وبشكل كامل بحلول مطلع شهر تموز/يوليو.وقد بدأت شركات الطيران والوكالات السياحية بالفعل في إعادة تفعيل منصات حجز التذاكر للمسافرين الراغبين بالتنقل بين المطارين الدوليين في ودبي.وجاء استئناف الرحلات بعد استقرار الأوضاع الأمنية تدريجيا وإعادة فتح الأجواء، عقب توقيع تفاهمات وأطر دبلوماسية أسهمت في خفض التصعيد العسكري الذي عطل حركة الملاحة الجوية لعدة أسابيع في منطقة والشرق الأوسط.بالتزامن مع القرار الإيراني، بدأت شركات طيران إقليمية وعالمية أخرى (مثل الخطوط التركية وغيرها) في جدولة عودتها وتوسيع رحلاتها إلى مطار والمطارات الخليجية المجاورة تفاديا للمسارات الطويلة.وكان معاون شؤون بمنظمة الترويج التجاري الإيرانية قنادزاده أعلن اليوم السبت عن استئناف المبادلات التجارية بين والإمارات، عبر ميناء جبل علي الإماراتي.ونقلت وكالة (إرنا) عنه قوله إن "ميناء جبل علي يعد أحد أهم موانئ الترانزيت في دولة الإمارات مع إيران"، لافتا إلى أن "معظم المبادلات التجارية بين البلدين كانت تتم عبره".وكان ونظيره الإماراتي ، بحثا خلال اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين وإيران.