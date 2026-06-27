لتغليب مصلحة البلد.. رئيس البرلمان اللبناني يحذر من الفتنة

وقال بري في تصريحات، "أهمية الحفاظ على ورفض كل محاولات جر إلى الانقسام أو الصدامات، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي يشهدها البلد"، داعياً "اللبنانيين إلى التحلي بالوعي الوطني وتفويت الفرصة على الجهات التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد".وشدد على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية والعمل على وأد أي محاولات لإثارة الفتن، بما يسهم في حماية السلم وصون استقرار لبنان".