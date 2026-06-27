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لتغليب مصلحة البلد.. رئيس البرلمان اللبناني يحذر من الفتنة
دوليات
2026-06-27 | 07:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
98 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
حذر رئيس
مجلس النواب
اللبناني
نبيه بري
، اليوم السبت، من الانزلاق نحو الفتنة على خلفية من يحصل من انقسامات.
وقال بري في تصريحات، "أهمية الحفاظ على
الوحدة الوطنية
ورفض كل محاولات جر
لبنان
إلى الانقسام أو الصدامات، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي يشهدها البلد"، داعياً "اللبنانيين إلى التحلي بالوعي الوطني وتفويت الفرصة على الجهات التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد".
وشدد على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية والعمل على وأد أي محاولات لإثارة الفتن، بما يسهم في حماية السلم
الأهلي
وصون استقرار لبنان".
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