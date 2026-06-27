السفير الأوكراني في العراق: علم تتار القرم رمز للحرية والتمسك بالوطن رغم قرون من الاضطهاد

وقال السفير، في مقال بمناسبة يوم علم تتار الذي يُصادف 26 حزيران، إن تتار القرم هم السكان الأصليون لشبه الجزيرة، وإنهم لا يملكون وطناً آخر غيرها، لافتاً إلى أن أوكرانيا تعترف بهم رسمياً كشعب أصيل، وأن أبناءهم يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية دفاعاً عن وطنهم المشترك.وأضاف أن ، بمختلف مراحلها التاريخية، اتبعت النهج ذاته في شبه ، بدءاً من ضمها للإمبراطورية الروسية عام 1783، مروراً بترحيل تتار القرم جماعياً عام 1944 في عهد ، وصولاً إلى ضم شبه الجزيرة عام 2014، وما أعقبه من حظر مجلس تتار القرم (المجلس) واعتقال عدد من النشطاء ومنع قادتهم من العودة إلى وطنهم.وأشار السفير إلى أن شبه جزيرة القرم تحولت بالنسبة لروسيا إلى قاعدة عسكرية، إلا أنه اعتبر أن الضربات الأوكرانية الأخيرة أضعفت قدرات وأجبرت على نقل جزء كبير من قواتها البحرية بعيداً عن القرم، معتبراً أن ذلك يمهد لاستعادة الأراضي الأوكرانية المحتلة، بما فيها شبه الجزيرة.وختم دوفهانيتش بالقول إن استعادة القرم تعني، من وجهة نظره، إعادة الحقوق لشعب تتار القرم وتمكينه من العيش بحرية في أرضه ورفع علمه دون خوف، مؤكداً أن “حرية الشعوب لا تموت ما دام علمها مرفوعاً”.