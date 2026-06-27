حزب الله: “اتفاق الإطار” مع إسرائيل تنازل عن السيادة وندعو للتراجع عنه

وقال قاسم في بيانه إن المفاوضات المباشرة تمثل “تنازلات مجانية” لصالح ، معتبراً أنها تأتي في سياق “إملاءات أميركية–إسرائيلية” ولا تراعي التوازنات الداخلية أو الدستور الذي يعتبر إسرائيل عدواً.وأضاف أن أي ترتيبات تفاوضية تتجاوز حدود جنوب أو ترتبط بملف السلاح داخل تشكل “خطراً كبيراً” وتمس السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى “شرعنة وجود الاحتلال”.كما انتقد قاسم "تخلي السلطة اللبنانية عن أوراق قوة في مسار التفاوض"، معتبراً أن ذلك يضعف موقف لبنان في مواجهة إسرائيل ويمنحها مكاسب مجانية.وفي سياق متصل، أشار إلى أن أي اتفاق لا يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة السكان وإعادة الإعمار يبقى “منقوصاً”، مؤكداً استمرار ما وصفها بـ”المقاومة” في الميدان حتى تحقيق تلك الأهداف.وختم البيان بالتشديد على أن وقف إطلاق النار السابق لم يكن ليتحقق لولا “تضحيات المقاومين”، داعياً إلى ما سماه تعاوناً داخلياً من أجل “حماية سيادة لبنان” واستعادة الحقوق.