الاتحاد الأوروبي يرد على تهديدات ترامب بشأن الضرائب الرقمية ويؤكد حقه السيادي

وقال متحدث باسم المفوضية إن أي يتم فرضها في هذا الإطار “تكون غير تمييزية بطبيعتها وتطبق بالتساوي على جميع الشركات الكبرى بغض النظر عن بلد المنشأ”.وأضاف أن “سيرد بسرعة على أي إجراءات أحادية الجانب وغير مبررة”، مع التأكيد في الوقت ذاته على الانفتاح للتوصل إلى حل عالمي ضمن الأطر المتفق عليها في مجموعة السبع.وكان قد هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أي دولة تفرض ضرائب تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات بشأن ملف الرقمية.