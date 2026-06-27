طهران: مباحثات مرتقبة مع عُمان بشأن إدارة هرمز

اكدت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، عزمها على المضي قدما في إدارة ، فيما بينت أنها ستجري مباحثات مع سلطنة عُمان حول إدارة المضيق.





وذكرت الحكومة الإيرانية انه "عازمين على المضي قدما في إدارة وتبادل وجهات النظر مع

دول الجوار".

وأضافت: "سنجري مع محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا". وذكرت الحكومة الإيرانية انه "عازمين على المضي قدما في إدارة وتبادل وجهات النظر معدول الجوار".وأضافت: "سنجري مع محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا".