عقب قرار البنتاغون.. الكشف عن أبعاد تغيير تسمية قيادة المحيطين الهندي والهادئ

ولا تقتصر أهمية هذا القرار على مجرد تغيير المسميات، بل إنه يثير تساؤلات جوهرية حول نظرة إلى موازين القوى الناشئة في آسيا، ومستقبل علاقتها مع الهند، ودور الشراكات في الحفاظ على نظام دولي مستقر. والأهم من ذلك، أنه يُشير إلى احتمال التراجع عن أحد أنجح المفاهيم الاستراتيجية التي طورتها في العقود الأخيرة: مفهوم المحيطين الهندي والهادئ.وبالنسبة للهند، تُعدّ هذه المسألة بالغة الأهمية. لم يكن إدراج "الهند" في مفهوم المحيطين الهندي والهادئ مجرد مسألة جغرافية، بل كان يُمثل اعترافًا أمريكيًا بأن الهند أصبحت عنصرًا لا غنى عنه في البنية الاستراتيجية المستقبلية لآسيا والمحيط الهندي. وقد أقرّ هذا المفهوم بأن المحيطين الهادئ والهندي أصبحا فضاءً استراتيجيًا واحدًا مترابطًا، وأن الهند محورية في الحفاظ على التوازن داخله. إن حذف "الهند" اليوم يُخاطر بإرسال رسالة مفادها أن دور الهند في الاستراتيجية الأمريكية ثانوي أو اختياري.ولم تعد الشراكة الأمريكية الهندية علاقة ثنائية تقتصر على التجارة أو التعاون الدفاعي أو العلاقات الدبلوماسية، بل تطورت لتصبح إحدى العلاقات الاستراتيجية المحورية في القرن الحادي والعشرين. سيؤثر مسار هذه الشراكة على موازين القوى المستقبلية، ليس فقط في آسيا، بل في النظام الدولي الأوسع نطاقاً. وقليل من الدول اليوم تمتلك مزيجاً من الثقل الديموغرافي، والإمكانات الاقتصادية، والقدرات التكنولوجية، والقدرات العسكرية، والنفوذ الجيوسياسي الذي تتمتع به الهند.وتتبوأ الهند مكانة رائدة في وقت يشهد فيه النظام الدولي اضطرابات غير مسبوقة. فهي تطل على المحيط الهندي، أحد أهم المناطق البحرية في العالم، وتزداد أهميتها في سلاسل التوريد العالمية، وتلعب دورًا مؤثرًا في دول الجنوب العالمي. ولا تزال من القوى الكبرى القليلة القادرة على التعاون في آن واحد مع الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.وبالنسبة لواشنطن، ينبغي أن يجعل هذا الواقع من الهند ضرورة استراتيجية طويلة الأمد، لا مجرد حل جيوسياسي مؤقت. إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب قد ينظرون إلى الهند من منظور ضيق ونفعي. وقد أثار التراجع الواضح في مفهوم منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب الجدل الدائر حول التحديد غير الدقيق للحدود الإقليمية الهندية، مخاوف مفهومة في نيودلهي. هذه التطورات ليست حوادث معزولة، بل تُسهم مجتمعة في ترسيخ انطباع بأن أمريكا قد تُقلل من شأن القيمة الاستراتيجية لشراكتها مع الهند. وإذا ما ترسخ هذا الانطباع، فقد تكون العواقب وخيمة.وتبقى الثقة أساس كل شراكة استراتيجية ناجحة. تُعدّ الاتفاقيات العسكرية، والتدريبات الدفاعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون التكنولوجي أمورًا بالغة الأهمية، لكنها لا تُغني عن الثقة. تزدهر الشراكات عندما يؤمن الطرفان بأن مصالحهما مفهومة ومحترمة. وقد ساهم مفهوم منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بناء هذه الثقة تحديدًا. فقد مثّل اعترافًا أمريكيًا بأهمية الهند، ليس فقط بسبب الصين، بل بسبب الهند نفسها. وأقرّ هذا المفهوم بأن مستقبل الاستقرار البحري، والترابط الاقتصادي، والنظام الإقليمي سيعتمد بشكل متزايد على دور الهند في المحيط الهندي. ولا ينبغي التخلي عن هذا الاعتراف باستخفاف.