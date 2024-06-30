طالباني يطمأن الموظفين: سننهي مشكلة تأخير الرواتب قريباً

السومرية نيوز – محليات

طمأن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الأحد، موظفي الإقليم بإنهاء مشكلة تأخير صرف رواتب الموظفين في المستقبل القريب.

وقال طالباني خلال مؤتمر صحفي عقده في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، أثناء زيارة ميدانية لتفقد المشاريع الخدمية في المنطقة، وتابعته السومرية نيوز، "ننتظر نتائج تدقيق لجنة الرقابة المالية العراقية، وبعدها سيتم توزيع رواتب شهر أيار للقوات الأمنية والبيشمركة فور الانتهاء من عملية التدقيق".

وأضاف "سوف تنتهي هذه المشكلة في الأشهر المقبلة ويتم توزيع رواتب القوات الأمنية في موعدها".

وأكد طالباني؛ أن "حكومة الإقليم تبذل جهوداً حثيثة لإنهاء مشكلة تأخير رواتب موظفي كردستان، حيث أن الإقليم نفذ جميع مطالبات الحكومة الاتحادية بهذا الصدد، ونحاول أن لا نبقي أي ثغرة تؤثر على إرسال الرواتب".