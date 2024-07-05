مطار بغداد يخاطب المسافرين بشأن سياراتهم

السومرية نيوز – محليات

خاطبت إدارة مطار بغداد، اليوم الجمعة، المسافرين بإمكانية مبيت سياراتهم في المرآب.

وقالت إدارة المطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإمكان المسافرين مبيت سياراتهم في مرآب مطار بغداد الدولي".

وأضافت ان "ذلك جاء بعد توقف العمل في المرآب نتيجة إجراءات فنية تتعلق بتنظيم عمل المطار".