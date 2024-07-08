إجراءات تدقيقية.. هل سيتأخر صرف رواتب هذه الفئة لشهرين متتاليين؟

السومرية نيوز – خاص

كشف النائب عن كتلة جماعة العدل الكردستانية سوران عمر، اليوم الاثنين، عن سبب زيارة وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى كردستان.

وقال عمر لـ السومرية نيوز، ان "الهدف من زيارة وفد لديوان الرقابة المالية الاتحادي الى إقليم كردستان هو لمطالبة حكومة الاقليم تزويد الرقابة المالية بمعلومات عن تاريخ المباشرة والتعيين والمواليد واسم الثلاثي لام كل منتسب وموظف من القوات الأمنية في الإقليم، بعد تدقيق الأوليات لقوائم تلك القوات".

واضاف ان "حكومة الإقليم لم تزود سابقا الرقابة المالية بالمعلومات، الا انه بعد فترة وافقت على ذلك، ووصل وفد من ديوان الرقابة الى الإقليم مؤخرا حيث ستستمر زيارته ليومين لأخذ معلومات إضافية"، مشيرا الى ان "تدقيق القوائم الأمنية تحتاج الى 10 أيام أخرى وبعدها يرفع تقرير نهائي حول التدقيق ليتم بعدها استحصال موافقة رئيس الوزراء ووزارة المالية لتمويل رواتب القوات الأمنية لشهري أيار وحزيران".