أهالي الكرادة يعلقون يافطات تؤيد حملة إغلاق النوادي الليلية والبارات (صور)

السومرية نيوز – محليات



تداول راد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لعدد من يافطات تم تعليقها على جدران المنازل في منطقة الكرادة وسط بغداد.

اليافطات جاء فيها أن أهالي منطقة الكرادة يشكرون ويطالبون وزير الداخلية بالاستمرار بحملة إغلاق أماكن لعب القمار والنوادي الليلية في منطقتهم.



يشار الى ان وزارة الداخلية شنت قبل أيام حملة لإغلاق النوادي الليلية والبارات وأماكن لعب القمار في منطقة الكرادة وسط بغداد.

