بغداد.. "دليفري" المشروبات الكحولية بقبضة الامن (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم اعتقال ثلاث اشخاص وضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل عجلاتهم اثناء بيعهم للمشروبات الكحولية (دليفري) في منطقة البتاوين".وأشارت الى ان "عملية القبض تمت بعد نصب كمين لهم".