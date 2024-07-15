وقفة احتجاجية أمام مجلس البصرة للمطالبة بخدمات لمقاطعة 651

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من الموظفين والمواطنين نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس محافظة البصرة وسط المحافظة، للمطالبة بإيصال الخدمات الى قطع الاراضي في مقاطعة 651 بقضاء شط العرب التي تم توزيعها منذ سنوات.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال عم الاستجابة لمطالبهم في توفير الخدمات الأساسية لمنطقتهم".