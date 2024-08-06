تشكيل لجان مشتركة لإنشاء كورنيش على ضفاف نهر دجلة في الأعظمية

السومرية نيوز – محليات



أعدت وزارة الموارد المائيَّة، لجاناً مشتركة لإنشاء كورنيش على ضفاف نهر دجلة مع تطوير منطقة الأعظميَّة، بينما تُنجز قريباً مشاريع مشابهة ضمن بغداد وعدد من المحافظات.



وقال الوزير عون ذياب عبد الله، إنَّ المشروع يتضمَّن إنشاء كورنيش على ضفاف دجلة، مع تطوير مقتربات جسر الحريَّة في الكريعات، إضافة إلى توسعة الشارع على ضفتي الجسر.



وأضاف أنَّ وزارته مستمرَّة بمشاريع مشابهة في بغداد والمحافظات لإنجازها قريباً، أسوةً بطريق السندباد، المُنجز قبل مدّة وأسهم بفكِّ اختناق شارع وتقاطع الزعفرانيَّة، وتضمَّنت أعماله التكسية الحجريَّة للجزء المطلّ على ضفاف دجلة، وزراعة الكورنيش بالأشجار والشتلات.