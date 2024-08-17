اعتقال "سارق" لهواتف الزوار في كربلاء

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باعتقال شخص يقوم بسرقة هواتف الزوار في مدينة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكافحة اجرام كربلاء تلقي القبض على شاب عراقي يقوم بسرقة الهواتف الخاصة بزوار الامام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف المصدر أن "الشاب يقوم بسرقة الهواتف وسط الحسينيات".