المئات من الموظفين يتظاهرون في البصرة ويرفعون شعار تعديل سلم الرواتب

وقال مراسل السومرية، إن المئات من موظفي الدوائر الحكومية، نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس النواب في محافظة للمطالبة بحقوقهم وتعديل سلم الرواتب.وحذر المحتجون، وفق مراسلنا، من "احتجاجات كبيرة ستغلق طرق في حال عدم تحقيق تلك المطالب".