حقيقة سقوط نيزك في الاراضي العراقية

السومرية نيوز – محلي

أصدرت هيئة الانواء الجوية، توضيحا بشأن الانباء حول سقوط نيزك في الاراضي العراقية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي تتابع عما يتداول من كلام في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط نيزك في العراق والذي يؤدي الى زرع الارباك لدى المواطنين".

وذكر مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة سلمان صدام البهادلي انه "بعد ورود عدة تساؤلات حول الضوء الذي ظهر في سوريا وتركيا والعراق واعتقاد البعض بأنه برق زلزالي، فأن الضوء ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي"، لافتا الى ان "أي زلزال لن يحدث بسبب احتراق النيزك، حيث انه لا علاقة بين الزلازل واحتراق النيازك".

واكد انه "لا شيء يدعو للقلق".