بعد ذهبية باريس.. قصة "نجلة عماد" تُدرس في مناهج العراق

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقديراً لانجازها التاريخي، وجّه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري المديرية العامة للمناهج، بإدراج قصة نجاح البطلة البارلمبيّة نجلة عماد الفائزة بالميدالية الذهبية في نهائيات باريس 2024 كأول امرأة عراقية تُحرز ميدالية ذهبيّة بتاريخ العراق، بالرغم من إعاقتها وفقدانها ثلاث أطراف بحادث ارهابي، وذلك ضمن مُفردات المناهج الدراسيّة".وأضاف، أن ذلك جاء "لتكون أنموذجاً للتحدّي والنجاح، ودليلاً على ثبات العراقيين وانتصارهم بالأمل والحياة".