العراق يبحث مع "ميتا" مسألة الحسابات المروجة للإرهاب والمتعارضة مع أخلاق المجتمع

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ورئيس نقطة الاتصال علي المؤيد، التقى بمديرة السياسات العامة لمنطقة الأوسط وشمال أفريقيا في ميتا بسمة عماري، على هامش مشاركة في قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك.وتضمن اللقاء مناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتنظيم المحتوى الرقمي وتوثيق الحسابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية العراقية وبقية مؤسسات الدولة على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا"، بحسب البيان.كما تناول النقاش – وفقا للبيان - مسألة حجب الحسابات التي تروج للإرهاب وخطاب الكراهية ونشر المعلومات المضللة، وكذلك المحتوى الرقمي الذي يتعارض مع أخلاق المجتمع والذوق العام، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر في هذه الأمور، باعتبار هيئة الإعلام والاتصالات نقطة الاتصال المعنية بالتعامل مع هذه القضايا.وأضاف البيان انه تمت المطالبة بعدم حجب حسابات الفيسبوك أو الواتساب التي تتعامل مع بعض القضايا أو تتبنى رموزاً وطنية قد تعتبرها ميتا مخالفة لسياستها، مع التأكيد على احترام المعايير العراقية.وجرى خلال الاجتماع أيضاً بحث السياسات واللوائح المتعلقة بالفضاء الرقمي وكيفية تطويرها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتطوير المهارات الشبابية بما يسهم في الحد من الفجوة الرقمية في البلاد.