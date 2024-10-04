"الرضوان بانتظاركم".. عبارة كتبها مجهولون بأماكن متفرقة جنوب غربي بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، إنه "اقدم عدد من الاشخاص يستقلون دراجات نارية على كتابة (الرضوان بانتظاركم) اسفلها كتابة باللغة العبرية جنوب غربي العاصمة".واضاف، ان "العبارة كتبت على جدار مدرسة وجامع وجسر للمشاة ضمن منطقة البياع ".