بعد غزة ولبنان.. العراق يرسل مساعدات اغاثية للسودان

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد استمرار ارسال المساعدات الى شعبي غزة ولبنان قامت جمعية الهلال الاحمر العراقي بإرسال 8شاحنات من الادوية والمستلزمات الضرورية اللازمة لانقاذ الحياة لمساعدة الشعب السوداني."واضاف البيان "ان الهلال الاحمر مستمر بتقديم المساعدات الغذائية والاغاثية والطبية الى شعبي غزة ولبنان".وتتصاعد المعارك في الحرب السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والمستمرة منذ 18 شهرا، حيث شن الجيش السوداني هجوما أواخر سبتمبر الماضي لاستعادة العاصمة الخرطوم من قوات الدعم السريع، فيما تسببت الحرب بأكبر نزوح داخلي في العالم وحاجة 25 مليون شخص وهو ما يعادل اكثر من نصف سكان السودان للرعاية الصحية والغذاء، مع تفشي الامراض ولاسيما الكوليار التي أدت لاصابة 20 الف شخص ووفاة 600 بالكوليرا خلال العام الحالي.