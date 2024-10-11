ما حقيقة توطين اللبنانيين في العراق؟

نيوز- محلي

حسمت وزارة الهجرة والمهجرين، الجدل بشأن الانباء التي تم تناقلها مؤخرا حول توطين اللبنانيين في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهانكير في تصريح صحفي ان "الانباء التي تم تناقلها في مواقع إخبارية والتواصل الاجتماعي حول إمكانية توطين النازحين اللبنانيين في العراق، عارية عن الصحة".

وأضاف ان "هناك مدن للزائرين وفنادق استوعبتهم في كربلاء والنجف، لكن بعض العائلات فضّلت الذهاب إلى أقارب وأصدقاء في بعض المحافظات العراقية".

وتابع ان "إجمالي عدد اللبنانيين الواصلين إلى العراق ما زال غير دقيق؛ لكون المنافذ البرية والجوية، مثل منطقة القائم ومطارَي النجف وبغداد، لم ترسِل إحصاءات كاملة"، لافتا الى ان "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير إلى وجود 4600 نازح، ونتوقع وجود 7 آلاف نازح، استناداً إلى الأرقام الأولية التي وصلتنا من العتبات الدينية والمنافذ الحدودية".

وكان ناشطون عراقيون تحدّثوا عن محاولات سياسية لتوطين اللبنانيين في مدن عراقية، وسرّب بعضهم تسجيلات لم يتسنّ التأكد من صحتها بأن محافظة ديالى واحدة من المواقع المرشّحة لاستقرارهم.