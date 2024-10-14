محافظة أخرى تقلص الدوام غداً لدعم المنتخب الوطني

قررت محافظة ميسان، تقليص الدوام ليوم غد الثلاثاء، لدعم .

وقالت في بيان، إن "محافظ ميسان حبيب الفرطوسي وجه بتقليص الدوام لغاية الساعة الثانية ظهراً ليوم غد لتشجيع المنتخب الوطني".

وكان محافظ عبد القادر الدخيل وجه، اليوم الاثنين، بتقليص الدوام غداً؛ لمؤازرة أسود الرافدين.



وسيواجه المنتخب نظيره الكوري الجنوبي، يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهراً، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.