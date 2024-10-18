Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن بشأن غزة: نود أن نرى وقفا لإطلاق النار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مسيحيو العراق يقاطعون

محليات

2024-10-18 | 03:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مسيحيو العراق يقاطعون
4,747 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
تركت مقاطعة الأحزاب المسيحية المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق بعد تقليص عدد مقاعدها إلى ثلاث، فراغا في سد المقاعد التي خصصت لهم، حتى بدأت أحزاب كردية وأخرى مسيحية خارج الإقليم، بالتحالف مع شخصيات مسيحية مقربة لها للترشح لنيل هذه المقاعد.

هذا الأمر أثار حفيظة المواطنين المسيحيين ومنهم يوسف دنحا (32 عاما) من محافظة دهوك، والذي أشار للحرة إلى أنه "لن يدلي بصوته في هذه الانتخابات" عازيا السبب الى ان "الأحزاب المسيحية كلها قاطعت الانتخابات ولم تشارك فيها، وهؤلاء المرشحين المسيحيين الذين علقوا صورهم في الشوارع، لا يمثلوننا، إنما يمثلون أحزاباً وأطرافاً سياسية بعيدة عن المسيحيين"، بحسب تعبيره.
 
مشكلة مقاطعة الأحزاب والكيانات المسيحية الموجودة في إقليم كردستان للانتخابات جاءت على خلفية قرار المحكمة الاتحادية في 21 شباط 2024 بشأن تقليص مقاعد الكوتا في برلمان إقليم كردستان.
 
وبحسب يلدا خوشا با القيادي في المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري، الذي يعد أحد الكيانات السياسية التي لها ثقلها داخل الوسط المسيحي في إقليم كردستان منذ 2003 وكان لهم ممثلين في دورات سابقة لمجلس النواب العراقي وممثلين في معظم دورات برلمان إقليم كردستان الماضية ان "قرار تقليص مقاعد المسيحيين الى ثلاث مقاعد لا يتناسب مع أعداد المسيحيين في الإقليم والذين قدر عددهم بنحو 250 ألف شخص"، مؤكدا أنهم "يستحقون عددا أكبر من المقاعد في برلمان الإقليم".
 
تقليص أعداد المقاعد الخاصة بكوتا المسيحيين ليس السبب الوحيد في مقاطعة الأحزاب المسيحيين لهذه الانتخابات؛ وإنما بقاء هذه المقاعد الخاصة بكوتا المسيحيين مفتوحة أمام جميع فئات الناخبين، من المسيحيين وغير المسيحيين للتصويت لهم سبب آخر دفع بهذه الأحزاب المسيحية الى المقاطعة.
 
وبحسب يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية، الذي أوضح أن "التصويت الخاص بكوتا المسيحيين يجب أن يكون حصريا بأبناء المسيحيين فقط، ولا يحق لغير المسيحيين التصويت للمرشحين المسيحيين".
 
وذكر كنا، انَ "هذه النقطة قد دفعت الأحزاب الكبيرة في الإقليم إلى التدخل في مقاعد الكوتا والاستحواذ عليها من خلال تصويت أشخاص ليسوا مسيحيين لمرشحين مسيحيين ينتمون لأحزاب غير مسيحية".
 
وأشار كنا الى أنّ "تقسيم الاقليم إلى أربع دوائر انتخابية وتخصيص مقعد للمسيحيين في السليمانية وآخر في أربيل ومثله في دهوك لا يمثل التوزيع الديموغرافي الحقيقي للمسيحيين، فعدد المسيحيين في السليمانية لا يتجاوز 150 عائلة، في حين انَ محافظة دهوك تضم 20 ألف عائلة، فالأولى انّ يكون هناك "مقعدين في دهوك وواحد في أربيل لأنها تضم ايضا عددا كبيرا من العائلات المسيحية تفوق بكثير مما في السليمانية". على حد قوله
 
مشاركات المسيحيين في انتخابات برلمان إقليم كردستان تعود إلى بداية تشكيله عام 1992، حيث شاركت الحركة الديمقراطية الاشورية في الدورة الأولى من الانتخابات، وتم تخصيص خمسة مقاعد للمسيحيين، آنذاك استطاعت الحركة الديمقراطية الاشورية أن تنال أربع مقاعد فيما حصل اتحاد مسيحيي كردستان على مقعد واحد.
 
وذكر مدير عام الشؤون المسيحية في حكومة إقليم كردستان خالد جمال أن "المسيحيين غبنوا في الانتخابات الجارية بسبب تقليص مقاعدهم"، مشيرا الى انَ "مقاطعة الأحزاب المسيحية قد زاد من إحباط المسيحيين، لأنَ الساحة قد فرغت من الممثلين الحقيقيين للمسيحيين الموجودين في اقليم كردستان"، بحسب تعبيره.
 
وأضاف جمال أن "اغلب المرشحين المسيحيين أكدوا خلال حملاتهم الدعائية أنهم تابعون لكيانات وأحزاب سياسية كردية أو مدعومين من أحزاب مسيحية لا وجود لها في اقليم كردستان، مثل حركة بابليون -المصنفة على لائحة الإرهاب- التي تدعم مرشحين لها بشكل علني في المحافظات الثلاث".
 
وكان إقليم كردستان قد خصص مقعدا واحدا للأرمن منذ الدورة الثانية وتعامل معهم على اساس قومي لا ديني، وكان لهم ممثل في برلمان الإقليم في جميع الدورات التي أتت بعدها، لكن الأرمن لكون اعدادهم قليلة وأغلبهم متمركزون في محافظة دهوك، فان حظوظ مرشحيهم ضئيلة جدا؛ حسب قول يوانت أمينيان النائب الأرمني السابق السابق في برلمان إقليم كردستان والذي أضاف أن"الأرمن لن يكون لهم ممثل في البرلمان المقبل رغم ان هناك ثلاثة مرشحين، لأن قرار المحكمة الاتحادية قد ألغى المقعد المخصص للأرمن، ولم يتعامل معنا كقومية مستقلة بل تعامل معنا جزء من اتباع الديانة المسيحية" بحسب تعبيره.
 
ويشارك المسيحيون في الانتخابات إما بشكل مستقل أو عن طريق حركة بابليون، المقربة من الاتحاد الوطني الكردستاني، أو منضوون ضمن مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني.
 
ونفى محمود خوشناو القيادي في الاتحاد الوطني وجود مرشحين مسيحيين ضمن قوائم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مضيفا أنه في جميع الدورات البرلمانية يوجد "هناك مرشحين مسيحيين ضمن قوائم الحزب الديمقراطي الكردستاني" مشيرا إلى أن هذا يعد تدخلا في شؤون الأقليات.

>> انضم الى السومرية على واتساب 

مسيح

مقاطعة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Play
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Play
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
Play
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Play
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Morning Live
Play
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Play
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
Play
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
Play
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
Play
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
Play
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
Play
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
Play
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Play
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Play
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
Play
العراق في دقيقة 17-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Play
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-17
Morning Live
Play
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Play
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
Play
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
Play
آدم وحواء 17-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
Play
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
Play
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
Play
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
Play
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
اخترنا لك
سرقة 30 مليون من مكاتب لبيع الخضار ومشاجرة تنتهي بمقتل أحد أطرافها ببغداد
06:45 | 2024-10-18
اثناء الواجب.. انتحار منتسب في واسط
05:39 | 2024-10-18
في مراكز التصويت الخاص لانتخابات برلمان كردستان.. ما الذي منع بداخلها؟
05:20 | 2024-10-18
بالفيديو.. خرق جديد في انتخابات برلمان إقليم كردستان
03:58 | 2024-10-18
العطل في العراق... 34 تريليون دينار خسائر!
03:32 | 2024-10-18
هل بالإمكان تمديد التصويت في انتخابات برلمان إقليم كردستان؟
02:56 | 2024-10-18
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.