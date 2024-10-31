المحكمة الجنائية المركزية: الإعدام بحق تاجر مخدرات

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته 40 ألف حبة بوزن سبعة كيلو غرام من نوع صفر واحد (كبتاغون)، فضلا عن مسدس وبندقية كلاشنكوف".وتابع المجلس، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".